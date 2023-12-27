Samsung и Naver разрабатывают чип для ИИ, претендующий на 8-кратное энергосбережение по сравнению с NVIDIA H100

Компания Naver, создавшая большую языковую модель (LLM) HyperCLOVA X, сотрудничает с Samsung Electronics в области разработки энергоэффективных ускорителей искусственного интеллекта. Сотрудничество объединяет опыт Naver с обширным системным IP Samsung в области кремниевого дизайна, способности создавать сложные SoC, производства полупроводников и множества технологий DRAM.

Недавно они разработали пробный вариант концепции предстоящего чипа искусственного интеллекта, который итерировали на FPGA. Naver утверждает, что чип ИИ, который она разрабатывает совместно с Samsung, будет в 8 раз более энергоэффективным, чем ускоритель ИИ NVIDIA H100, но не уточняет его реальную пропускную способность.

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В решении, помимо прочего, используется энергоэффективная память LPDDR Samsung. Обе компании работают над этим проектом с декабря 2022 года.