SG10 - это амбициозный продукт, призванный расширить границы безвентиляторных технологий и создать игровой корпус, способный охлаждать высокопроизводительные CPU и GPU без использования вентиляторов

Компания Streacom представила новый безвентиляторный корпус для игрового ПК под названием SG10. Этот корпус способен охладить высокопроизводительные процессоры и графические карты без использования вентиляторов благодаря технологии петлевых тепловых трубок. Разработка корпуса SG10 началась как проект на Kickstarter, но столкнулась с проблемами производства. Компания Streacom взяла на себя задачу доработать проект и превратить его в жизнеспособный продукт. Основой корпуса SG10 является технология Loop Heat Pipe (LHP), которая оснащена запатентованным без движущихся частей капиллярным насосом. LHP обладает большей эффективностью в отводе тепла и может работать с высокими тепловыми потоками. Конструкция корпуса также основана на принципе "корпус - это кулер", чтобы достичь наилучшей эффективности охлаждения. В целом, SG10 представляет собой новаторский и инновационный продукт, который был создан благодаря решимости и поддержке сообщества Kickstarter.

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