Компания LIAN LI Industrial Co. Ltd., ведущий производитель корпусов и аксессуаров для ПК, выпустила новую серию взаимосвязанных вентиляторов - UNI FAN TL LCD и UNI FAN TL

Компания Lian Li представила серию взаимосвязанных вентиляторов UNI FAN TL LCD и UNI FAN TL, которые предлагают новый подход к охлаждению компьютерной системы. Вентилятор UNI FAN TL LCD оснащен 1,6-дюймовым LCD-дисплеем, который можно настроить для отображения информации о системных датчиках или других данных. Этот вентилятор поддерживает форматы GIF, MP4, JPG и PNG, что позволяет пользователю настраивать дисплей по своему усмотрению. Вентилятор UNI FAN TL обеспечивает оптимальный уровень шума и производительности благодаря специальным лопастям и подшипникам. Оба вентилятора имеют обновленную систему подсветки с рассеянной RGB-полосой, создающей эффект бесшовности. Вентиляторы доступны в разных размерах и цветах, и их можно комбинировать для достижения гармоничного сочетания производительности и эстетической индивидуальности. Серия UNI FAN TL уже доступна для предварительного заказа с 20 декабря 2023 года.

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