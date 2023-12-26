Следующий Xbox от Microsoft к 2028 году будет сочетать AMD Zen 6 и RDNA5 с мощным NPU и облачной интеграцией

Следующая консоль Xbox от Microsoft, запланированная на 2028 год, будет сочетать аппаратное обеспечение AMD Zen 6 и RDNA5 с интеграцией облачных вычислений. Microsoft стремится создать единое устройство, на котором пользователи смогут играть, транслировать и создавать контент. Консоль будет использовать облачные вычислительные сервисы Microsoft, обеспечивая новые уровни производительности и более глубокое погружение в игровой опыт. Аппаратное обеспечение включает в себя процессор с архитектурой AMD "Zen 6" и графический процессор на основе архитектуры RDNA5. Также планируется использование NPU для ускорения искусственного интеллекта. Microsoft разработает новую версию API DirectX и операционную систему Windows 12, которая поддерживает эти обновления. Компания также упоминает разработку нового контроллера под кодовым названием "Igraine" с возможностью подключения к облаку.

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