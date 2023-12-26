График дает ценные сведения о характере обновления пользователей Ryzen на основе доли продаж чипсетов AMD

Исследование рынка, проведенное изданием Danawa DPG, показывает, как пользователи планируют обновление процессоров AMD Ryzen на основе продаж материнских плат с различными чипсетами AMD. В результате исследования выяснилось, что ближе к концу 2023 года чаще всего продаются материнские платы на основе чипсета AMD B550, а самыми популярными процессорами являются AMD Ryzen 5000 Socket AM4. Следующий важный момент - выпуск платформы Ryzen 7000 серии "Zen 4" в сентябре 2022 года. Несмотря на неудачный старт из-за отсутствия поддержки актуальной на тот момент памяти DDR4, после выпуска Ryzen 7000 и чипсета B650 в 2023 году, продажи материнских плат на основе B650 значительно возросли. По данным августа 2023 года, продажи моделей B650 уже превышают продажи B550. Компании ASUS и MSI стабильно в лидерах продаж, но компания ASRock также начинает сильно набирать обороты. Средние цены на материнские платы с чипсетом B650 также снизились на 29% за период исследования. Это может способствовать росту популярности данной модели.