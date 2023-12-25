Компания ASUS представила новый ультрапортативный ноутбук премиум-класса Zenbook 14 OLED (UX3405)

Компания ASUS представила новый ультрапортативный ноутбук Zenbook 14 OLED (UX3405), который принадлежит к премиум-классу. Ноутбук оснащен улучшенной батареей с увеличенным ресурсом 75 Вт-ч и процессором Intel Core Ultra 9 для повышения эффективности работы. Он также имеет полный набор портов ввода-вывода, включая Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 Type-A и HDMI 2.1.

Zenbook 14 OLED обеспечивает яркий аудиовизуальный опыт с помощью сенсорного экрана ASUS Lumina OLED и новых суперлинейных динамиков. Ноутбук также проектировался с учетом пользовательского комфорта, включая удобную клавиатуру, защиту конфиденциальности и улучшенную аудиосистему.

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Кроме того, ASUS уделяет внимание экологической устойчивости. Zenbook 14 OLED использует переработанные материалы для своего изготовления и упаковки, а также проходит испытания на прочность по военным стандартам. Все это помогает продлить срок службы ноутбука и минимизировать его воздействие на окружающую среду.