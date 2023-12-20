Компания BIOSTAR представила комбо из видеокарты и материнской платы для эффективной работы и домашних развлечений

Компания BIOSTAR представила новую материнскую плату A620MP-E PRO и графический процессор Radeon RX7600. Этот дуэт предлагает передовые функции и высокую производительность, удовлетворяя потребности разных пользователей, включая студентов, домашних пользователей и геймеров.

Материнская плата A620MP-E PRO поддерживает процессоры AMD Ryzen серии 7000 и оснащена передовыми функциями, такими как поддержка DDR5, USB 3.2 Gen 1 и PCIe 4.0. Она идеально подходит для многозадачных задач и обеспечивает стабильность и энергоэффективность. Она также оснащена инновационными функциями, такими как вентилятор A.I FAN и 55 A Dr. MOS, для оптимизации производительности и стабильности системы.

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Графический процессор Radeon RX7600 с 8 ГБ памяти GDDR6 и архитектурой AMD RDNA3 обеспечивает высококачественную графику и плавное воспроизведение. Он поддерживает функции, такие как AMD Noise Suppression, AMD FreeSync Technology и AMD FidelityFX Super Resolution, и обеспечивает мощную производительность и эффективность. Это комбо позволяет получить высокую производительность и качество для широкого спектра компьютерных потребностей.