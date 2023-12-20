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ddr22
Samsung представила Galaxy Book4
Samsung представила Galaxy Book4 - самый интеллектуальный и мощный Galaxy Book на сегодняшний день

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Samsung представила новую линейку ПК Galaxy Book4 Ultra, Book4 Pro и Book4 Pro 360. Эти устройства оснащены интеллектуальным процессором, яркими дисплеями и безопасной системой. Galaxy Book4 обеспечивает максимальную производительность, мобильность и возможности подключения. Устройства оснащены новым процессором Intel Core Ultra 9, который объединяет центральный процессор, графический процессор и блок нейронной обработки. Они также имеют графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop для повышенного игрового опыта. Устройства обладают улучшенной аппаратной производительностью и энергоэффективностью. Samsung Knox обеспечивает безопасность данных на уровне чипсета. Дисплеи серии Galaxy Book4 обладают высокой контрастностью и яркими цветами. Технология Vision Booster повышает видимость и цветопередачу. Устройства также имеют сенсорные экраны и высококачественный звук с поддержкой Dolby Atmos. Они совместимы с Galaxy Buds2 Pro для получения реалистичного звучания. Эта новая линейка ПК предлагает пользователям продвинутые функции и усиливает экосистему Samsung Galaxy.

#samsung
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