Компания Acer представила новый игровой ноутбук Predator Triton Neo 16 (PTN16-51), созданный на базе новых процессоров Intel Core Ultra со специальными возможностями ускорения искусственного интеллекта и графических процессоров серии NVIDIA GeForce RTX 40

Acer представила новый игровой ноутбук Predator Triton Neo 16, который оснащен процессорами Intel Core Ultra и графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 40. Ноутбук имеет 16-дюймовый дисплей с разрешением 3,2K и частотой обновления 165 Гц, обеспечивающий великолепные сцены видеоигр. Ноутбук также имеет современную систему охлаждения со встроенным вентилятором 5-го поколения AeroBlade и жидкометаллической термосмазкой. Он также оснащен программным обеспечением Acer PurifiedVoice 2.0 с использованием искусственного интеллекта и утилитой PredatorSense для управления устройствами. Predator Triton Neo 16 обеспечивает высокую производительность и предлагает доступ к Xbox Game Pass на один месяц. Ноутбук поддерживает технологию DLSS 3.5 и является сертифицированным NVIDIA-Studio, что делает его идеальным для игроков и творцов. Он имеет 16-дюймовые дисплеи с высоким разрешением и передачей реалистичных цветов, и также оснащен улучшенной технологией Acer Purified Voice 2.0 для высококачественной коммуникации. Predator Triton Neo 16 также имеет передовое тепловое решение и обновленное приложение Predator Sense 5.0 для управления устройством. Цена и доступность зависят от региона.