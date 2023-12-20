Новые процессоры Intel Xeon 5-го поколения "Emerald Rapids" созданы с ускорением искусственного интеллекта в каждом ядре

Компания Intel представила процессоры Intel Xeon 5-го поколения с кодовым названием Emerald Rapids, которые обладают возможностями ускорения искусственного интеллекта в каждом ядре. Процессоры предлагают увеличение производительности на ватт и снижение совокупной стоимости владения для различных рабочих нагрузок, таких как искусственный интеллект, высокопроизводительные вычисления, сети, хранение данных и базы данных. Они обеспечивают повышенную производительность вычислений и меньшую задержку при использовании больших языковых моделей с 20 миллиардами параметров. В сравнении с предыдущим поколением, эти процессоры имеют прирост производительности на 21% и более высокую среднюю производительность на ватт на 36%. Они поддерживают до 64 ядер, DDR5 память, и увеличивают пропускную способность межсокетного пространства. Процессоры Xeon 5-го поколения совместимы с предыдущими поколениями и будут доступны у ведущих OEM-производителей и CSP в 2024 году. Также новые процессоры обеспечивают повышенную конфиденциальность и безопасность на уровне виртуальных машин.