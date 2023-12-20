Производитель самых продаваемых игровых гарнитур и аксессуаров Turtle Beach представил очередное революционное пополнение в линейке авиасимуляторов VelocityOne

Компания Turtle Beach представила VelocityOne Flightdeck, новую систему управления для авиасимуляторов. Система разработана для использования с ПК под управлением Windows 10 и 11 и предлагает широкий набор элементов управления, включая 15 осей и 139 программируемых функций. Она также оснащена сенсорным дисплеем Flight Touch Display и OLED Heads-Up Display для более комфортной настройки и производительности. В дополнение к этому, приложение Flight Hangar для ПК позволяет пользователям настраивать RGB-освещение. VelocityOne Flightdeck предлагает полный набор элементов управления, созданных с использованием бесконтактных датчиков эффекта Холла для повышения точности и долговечности. Его модульный стик оснащен 49 программируемыми функциями и многофункциональными кнопками огня, а регулируемая высота стика позволяет настроить удобство использования. В целом, Turtle Beach VelocityOne Flightdeck предлагает пилотам широкие возможности настройки и контроля над игрой и предварительный заказ доступен по цене £379,99 MSRP.