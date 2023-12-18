Компания GIGABYTE Technology объявила о выходе важного обновления программного обеспечения для своих пользователей.

Компания GIGABYTE объявила о выходе обновления программного обеспечения GCC для своих пользователей. Обновление призвано решить проблемы, которые возникали при использовании некоторых модулей памяти в сочетании с GCC (GIGABYTE Control Center). После расследования было установлено, что некоторые модули DDR не соответствуют спецификациям JEDEC, что приводит к сбоям в работе защиты от записи SPD. Проблема была решена обновлением BIOS, что позволило пользователем избежать и решить проблему. Ответным мероприятием со стороны GIGABYTE стало значительное улучшение программного обеспечения GCC для оптимизации процесса получения информации о SPD и повышения уровня безопасности для пользователей. Рекомендуется посетить официальный сайт GIGABYTE и загрузить/установить последнюю версию GCC (rev.23.12.06.01), чтобы получить все преимущества обновления. GCC является единой программной платформой для всех продуктов GIGABYTE, обеспечивающей удобный пользовательский интерфейс и обновления продуктов.