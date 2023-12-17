Bethesda сообщила подробности обновления Starfield 1.8.88 и раскрыла детали будущих обновлений, включая поддержку AMD FSR и Intel XeSS

Компания Bethesda выпустила обновление Starfield 1.8.88 для всех платформ, которое исправляет несколько проблем, включая довольно раздражающую ошибку, когда космическая материя прилипает к кораблю игрока во время космических путешествий, также известную как ошибка "питомец-астероид". Кроме того, обновление исправляет ошибку, из-за которой случайные пушки не появлялись в только что созданном оружейном ящике после загрузки, а также устраняет проблему, из-за которой игра падает при сохранении в некоторых сценариях.

Поскольку это небольшое обновление, все задаются вопросом, когда же мы увидим другие обещанные обновления, включая карты городов, официальную поддержку модов, возможное новое транспортное средство и многое другое. К счастью, Bethesda обратилась на Reddit и уточнила, что крупное обновление выйдет в начале следующего года, обеспечив поддержку AMD FSR 3 и Intel XeSS, а также многочисленные исправления квестов "на стадии разработки". В сообщении добавляется, что они усердно работают над исправлением многих проблем, которые были опубликованы, а также над новыми функциями.

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Вот полная и довольно краткая информация о выпуске обновления Starfield 1.8.88.

ИСПРАВЛЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ

ИГРА:

Устранена проблема, из-за которой космическая материя прилипала к кораблю игрока во время космических путешествий. Теперь при загрузке сохранения космические прилипания будут удалены. Обратите внимание: это исправление должно устранить любые случаи прилипания космической материи во время ваших путешествий, но не в тех случаях, когда к кораблям игроков прикреплена Новая Атлантида. Исправление для этого будет выпущено в одном из последующих обновлений.

OUTPOST:

Исправлена проблема, из-за которой случайные пушки не появлялись в только что созданном оружейном ящике после загрузки сохранения.

SAVE/LOAD:

[MSS/Xbox] Исправлена проблема, из-за которой у игроков могли возникать сбои при сохранении во время длительного прохождения игры без прохождения Unity.