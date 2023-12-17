Epic выиграла спор против Google, суд присяжных признал Google Play виновной в монополистической практике

Компания Epic Games одержала победу в важнейшем антимонопольном споре с гигантом индустрии Google: суд присяжных признал Google Play и его биллинговый сервис виновными в незаконной монополии на продажу программного обеспечения и цифровых активов. Компания Epic подала в суд на Google и Apple, обвинив их в создании на своих мобильных платформах ограничительных торговых площадок, которые заставляли людей покупать, подписываться или оплачивать ее продукты только через их торговые площадки, а именно Google Play и App Store, вымогая огромные доли прибыли. Epic пыталась выпустить на этих платформах свой собственный магазин Epic Games Store, чтобы продавать свои товары так же, как на ПК. Благодаря этому положительному решению Epic сможет сэкономить "сотни миллионов или даже миллиарды долларов" на выплатах Google. Тем временем Google заявила, что готовится подать апелляцию в вышестоящий суд на том основании, что Play Store - не единственная площадка для продажи программного обеспечения и контента, и что он конкурирует с App Store компании Apple (хотя и не на тех же устройствах).