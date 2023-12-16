Noctua представила долгожданную 24-вольтовую версию своего отмеченного наградами 40-мм вентилятора NF-A4x10.

Компания Noctua представила новый 40-мм вентилятор NF-A4x10 24V PWM, который идеально подходит для 3D-принтеров и других 24-вольтовых приложений. Вентилятор обеспечивает бесшумное охлаждение и имеет возможность управления скоростью через ШИМ. Он также поставляется с набором адаптеров, включая кабель-адаптер для популярных 3D-принтеров, и имеет 6-летнюю гарантию производителя. NF-A4x10 24 V PWM оснащен стандартной рамкой AAO и сложной аэродинамической конструкцией, обеспечивая высокую производительность и бесшумную работу. Он может быть настроен для практически бесшумного режима или максимальной производительности, а также обладает защитой от обратной полярности и перегрузки. Имеет сертификаты CE, TÜV, UKCA и UL, и отвечает всем применимым стандартам безопасности. NF-A4x10 24 V PWM является надежным и качественным устройством, как и все вентиляторы Noctua, имеющие долговечность более 150 000 часов.