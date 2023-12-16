Серия Viper Elite 5 TUF Gaming Alliance RGB DDR5 - это новый смелый подход к недавно выпущенной серии производительной памяти Viper Elite 5

Компания Patriot Memory, ведущий производитель высокопроизводительных модулей памяти для энтузиастов, твердотельных накопителей, флэш-памяти и игровой периферии, представила ukde/ линейку памяти Viper Gaming, сотрудничающей с игровым подразделением ASUS - TUF Gaming: Серия Viper Elite 5 TUF Gaming Alliance RGB DDR5.

Серия Viper Elite 5 TUF Gaming Alliance RGB DDR5 - это новый смелый подход к недавно выпущенной серии производительной памяти Viper Elite 5, которая сертифицирована TUF Gaming Alliance компании ASUS и отличается высокой скоростью передачи данных до 6 600 МТ/с, емкостью до 48 ГБ и поддержкой разгона XMP 3.0 и AMD EXPO в некоторых моделях. Серия Viper Elite 5 TUF Gaming Alliance RGB DDR5 предлагает новейшую производительность высшего уровня для геймеров, технических энтузиастов и творческих личностей. Серия Viper Elite 5 TUF Gaming Alliance RGB DDR5 также отличается уникальным брендингом и дизайном, объединяющим Viper Gaming и TUF Gaming, а также единственным в своем роде матово-белым радиатором Viper Elite 5 с RGB-светодиодом.

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"Сотрудничество с TUF Gaming в уникальном проекте, которым мы оба увлечены, - это очень здорово", - говорит Лес Генри, вице-президент по продажам в Северной и Южной Америке. "Создание идеального сочетания высокого качества, высокой производительности и привлекательного внешнего вида - это лишь одна из нескольких основных целей, которые мы оба разделяем".