Этот моноблок разработан специально для сокета Intel LGA 1700 и спроектирован с высокой точностью для бесшовной интеграции с материнской платой GIGABYTE Z790 AORUS MASTER X

Компания EK представила новый моноблок EK-Quantum Momentum² Aorus Z790 Master X D-RGB - Plexi, который предназначен для сокета Intel LGA 1700 и совместим с материнской платой GIGABYTE Z790 AORUS MASTER X. Моноблок оснащен адресными D-RGB светодиодами, которые совместимы с системой управления Gigabyte RGB Fusion 2.0, позволяя настраивать освещение для каждого диода. Он также совместим с EK-Matrix7, что повышает его универсальность в экосистеме жидкостного охлаждения EK. Моноблок обладает охлаждающим двигателем EK Velocity², который обеспечивает эффективное охлаждение процессора без ограничения потока воздуха. Основание моноблока изготовлено из никелированной электролитической меди, а верхняя часть из качественного литого акрила. Он также поддерживает интеграцию с системой управления D-RGB и сертифицирован как продукт EK-Matrix7. Моноблок уже доступен для предварительного заказа и начнет поставки в феврале 2024 года.