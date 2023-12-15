Компания Corsair представила MP600 Micro

Компания Corsair представила MP600 Micro - твердотельный накопитель M.2 NVMe в форм-факторе M.2-2242 (длина 42 мм), который немного больше накопителя MP600 Mini M.2-2230, предназначенного для карманных компьютеров, и почти в два раза короче обычного накопителя MP600 серии M.2-2280. Corsair упоминает, что этот накопитель должен быть полезен для таких устройств, как Legion Go, хотя почти все ПК, ноутбуки и карманные компьютеры, имеющие слот M.2-2280, поддерживают установку M.2-2242. Этот накопитель может намекать на зарождающуюся тенденцию к созданию накопителей без DRAM, которые в форм-факторе M.2-2280 занимают лишнее место на печатной плате.

MP600 Micro использует преимущества хост-интерфейса PCI-Express 4.0 x4, обеспечивая скорость последовательной передачи данных до 5100 МБ/с при чтении и до 4300 МБ/с при записи. Компания также заявляет о скорости случайного чтения до 600 000 IOPS QD32 и случайной записи до 890 000 IOPS QD32, согласно измерениям IOmeter. Накопитель имеет емкость 1 ТБ, рассчитан на выносливость 600 ТБВт и оснащен контроллером Phison серии E21 и 176-слойной флэш-памятью Micron 3D TLC NAND. На Amazon цена накопителя составляет 70 долларов.