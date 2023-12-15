В версии 101.5074 Beta добавлена оптимизация для игры "Аватар: Границы Пандоры". Прирост производительности составляет до 8 %

Компания Intel выпустила графические драйверы Arc GPU Graphics Drivers 101.5074 Beta, которые включают оптимизацию для игры "Аватар: Границы Пандоры" и обещают прирост производительности до 8% при использовании настройки Ultra в разрешении 1080p на графическом процессоре Arc A770. Драйверы также исправляют несколько проблем, связанных с конкретными играми, включая повреждение экрана в игре Total War: Pharaoh, падение приложений в Alan Wake, повреждение пикселей в Cyberpunk 2077 и мерцание пикселей в Counter Strike 2. Драйверы также обеспечивают улучшение производительности в других играх, таких как Battlefield V, Dishonored 2, Dying Light 2 Stay Human и других. Однако драйверы также имеют известные проблемы, включая повреждение строк в Fortnite, сбои в Dead by Daylight и ошибки в Topaz Video AI. Кроме того, инструмент Intel Arc Control Performance Tuning находится в стадии бета-версии и может иметь неожиданное поведение.