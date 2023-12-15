QNAP выпустила корпоративные ZFS NAS серии TS-hx77AXU-RP с революционными процессорами AMD Ryzen серии 7000

QNAP выпустила серию корпоративных ZFS NAS под названием TS-hx77AXU-RP. В серию входят модели TS-h1277AXU-RP с 12-ю отсеками и TS-h1677AXU-RP с 16-ю отсеками. Обе модели оснащены процессорами AMD Ryzen 7000 Series и предлагают высокую производительность и емкость хранения для требовательных приложений и рабочих нагрузок. Они поддерживают оперативную память DDR5, слоты M.2 PCIe Gen 5, PCIe Gen 4 и резервные блоки питания. Модель TS-h1277AXU-RP имеет двенадцать отсеков, а модель TS-h1677AXU-RP - шестнадцать отсеков для жестких дисков. Обе модели снабжены графическим процессором AMD Radeon Graphics и поддерживают до 128 ГБ оперативной памяти DDR5. Они также имеют два порта 2.5GbE и два порта 10GBASE-T для оптимизации виртуализации и передачи данных. Серия TS-hx77AXU-RP использует файловую систему ZFS и предлагает функции самовосстановления и WORM для обеспечения целостности данных. Модели также поддерживают моментальные снимки и дедупликацию данных.