Компания MINISFORUM выпустила AR900i - материнскую плату MoDT (mobile on desktop) в форм-факторе Mini-ITX, оснащенную мобильным процессором Intel Core i9-13900HX и предустановленным решением для охлаждения

Компания MINISFORUM выпустила материнскую плату AR900i, оснащенную мобильным процессором Intel Core i9-13900HX. Цена платы составляет 560 долларов, при этом есть возможность получить скидку на 70 долларов. Core i9-13900HX имеет 8 ядер P, 16 ядер E и 36 МБ кэша L3, с частотами разгона до 5,40 ГГц и 3,90 ГГц соответственно. Единственным недостатком этого процессора являются его характеристики энергопотребления, предназначенные для ноутбуков. Плата обеспечивает охлаждение процессора с помощью большого алюминиевого радиатора и корпусного вентилятора, а также дополнительного радиатора для охлаждения слотов M.2-2280. Общее количество линий PCIe уменьшается при использовании слотов M.2. Плата также имеет слот M.2 E-key для сопряжения с собственной картой WLAN и слоты DDR5 SO-DIMM для поддержки до 96 ГБ памяти. Питание платы осуществляется через 24-контактный ATX и 8-контактный EPS.