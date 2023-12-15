Компания ENERMAX представила комплект модернизации AMD sTR5 для серии процессорных кулеров LIQTECH TR4 II AIO,

Компания ENERMAX представила обновление креплений для своей серии процессорных кулеров LIQTECH TR4 II AIO, позволяющее использовать их с новыми процессорами AMD Ryzen Threadripper серии 7000 и Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series. Данный дополнительный комплект модернизации AMD sTR5 помогает преодолеть разрыв между различными спецификациями и избежать электронного мусора при модернизации. Кулеры LIQTECH TR4 II AIO были первыми в мире, которые созданы для полного покрытия интегрированного теплораспределителя процессоров AMD Ryzen Threadripper. Они могут эффективно охлаждать процессоры серии Threadripper 7000, включая 96-ядерный процессор Ryzen Threadripper PRO 7995WX. Благодаря своей конструкции, включающей запатентованную технологию Central Coolant Inlet (CCI), Shunt-Channel Technology (SCT) и усовершенствованный насос EF1, эти кулеры обеспечивают качественное охлаждение процессоров High-End Desktop (HEDT) и рабочих станций, демонстрируя высокую тепловую мощность. Таким образом, обновленные модели серии LIQTECH TR4 II поддерживают новые материнские платы TRX50 и WRX90 и предлагают оптимальное охлаждение для рабочих станций и серверов Threadripper.