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Компания ENERMAX представила обновление креплений для своей серии процессорных кулеров LIQTECH TR4 II AIO, позволяющее использовать их с новыми процессорами AMD Ryzen Threadripper серии 7000 и Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series. Данный дополнительный комплект модернизации AMD sTR5 помогает преодолеть разрыв между различными спецификациями и избежать электронного мусора при модернизации. Кулеры LIQTECH TR4 II AIO были первыми в мире, которые созданы для полного покрытия интегрированного теплораспределителя процессоров AMD Ryzen Threadripper. Они могут эффективно охлаждать процессоры серии Threadripper 7000, включая 96-ядерный процессор Ryzen Threadripper PRO 7995WX. Благодаря своей конструкции, включающей запатентованную технологию Central Coolant Inlet (CCI), Shunt-Channel Technology (SCT) и усовершенствованный насос EF1, эти кулеры обеспечивают качественное охлаждение процессоров High-End Desktop (HEDT) и рабочих станций, демонстрируя высокую тепловую мощность. Таким образом, обновленные модели серии LIQTECH TR4 II поддерживают новые материнские платы TRX50 и WRX90 и предлагают оптимальное охлаждение для рабочих станций и серверов Threadripper.