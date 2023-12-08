Соглашение Sony о приобретении Bungie может позволить ей в скором времени полностью поглотить компанию

Финансовые трудности Bungie в этом году ни для кого не были секретом. Bungie искала новые способы монетизации игроков Destiny 2 и одновременно пыталась привлечь игроков после разочаровывающего выпуска Lightfall. Оказывается, у руководства компании есть все основания для паники, несмотря на денежные вливания Sony в студию.

Согласно сообщению IGN, ссылающемуся на источники, знакомые с внутренними делами Bungie, сделка по выкупу Bungie у Sony позволяет Bungie оставаться независимой, а совет директоров, состоящий из представителей Bungie, будет иметь право окончательного контроля над решениями компании. Однако если Bungie не достигнет поставленных целей, Sony получит полный контроль над компанией, что может положить конец кроссплатформенным усилиям студии с некоторыми другими платформами.

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Сейчас Bungie находится в положении, когда ей необходимо, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону с The Final Shape в 2024 году. Недавно выход расширения был отложен, его перенесли с февраля на начало июня. Это даст команде разработчиков больше времени на доработку, но моральный дух в студии, по слухам, находится на низком уровне.

Из-за падения числа игроков и доходов, а также задержек таких игр, как Marathon и Destiny 2: The Final Shape, Bungie уволила часть сотрудников, сократила льготы и бонусы, а также приостановила прием на работу по всей компании.