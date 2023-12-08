Два новых процессора Marvell OCTEON 10 обеспечивают производительность серверного класса в сетевых устройствах

Компания Marvell Technology представила два новых процессора OCTEON 10, которые обеспечивают высокую производительность в сетевых устройствах. Процессоры OCTEON 10 CN102 и OCTEON 10 CN103 оснащены 64-битным ядром Arm Neoverse N2 и обладают высокой интеграцией с контролем доступа к среде Ethernet и аппаратными ускорителями для оптимизации обработки пакетов. Они способны обеспечить производительность в 3 раза выше, чем предыдущие решения от Marvell, при снижении энергопотребления на 50%. Эти процессоры могут использоваться как разгрузочное DPU или основной процессор в устройствах, гарантируя высокую производительность и эффективность. Они также поддерживают новые технологии, такие как DDR5 и PCIe 5.0. Marvell предлагает различные модели процессоров OCTEON 10, оптимизированных под разные приложения и требования производительности. Процессоры OCTEON 10 уже включены в некоторые продукты ведущих производителей сетевого оборудования. Процессоры OCTEON 10 CN102 и CN103 будут доступны в серийном производстве в четвертом квартале 2023 года и первом квартале 2024 года соответственно.