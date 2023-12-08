Компания ADATA Technology выпустила новейший внешний твердотельный накопитель SD810 с тройной защитой от воды, пыли и ударов

Компания ADATA Technology выпустила новый защищенный внешний твердотельный накопитель SD810, который предлагает тройную защиту от воды, пыли и ударов. Он соответствует стандартам IP68 и MIL-STD и оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen 2 x2, позволяющим достигать скорости чтения/записи до 2000 МБ/с. SD810 поддерживает последние модели iPhone 15 и идеально подходит для фотографов и создателей видео, которые работают вне помещений. Накопитель обеспечивает быструю передачу и резервное копирование больших файлов и защищает их от несчастных случаев и суровых условий работы. Корпус накопителя изготовлен из алюминиевого сплава, обладает улучшенной теплоотводом, а его компактный размер и легкий вес делают его удобным для переноски. SD810 также прошел тест на водонепроницаемость и пылезащищенность по стандарту IP68, а также соответствует стандарту ударопрочности MIL-STD-810G 516.6. Он поддерживает различные операционные системы и игровые консоли, включая Android, Mac OS, Windows и последние модели игровых консолей. Накопитель уже доступен на рынке в разных цветах и емкостях, предоставляя глобальную трехлетнюю ограниченную гарантию.