На мероприятии "Advancing AI" к компании AMD присоединились лидеры отрасли, включая Microsoft, Meta, Oracle, Dell Technologies, HPE, Lenovo, Supermicro, Arista, Broadcom и Cisco, чтобы продемонстрировать, как эти компании сотрудничают с AMD для создания передовых решений на базе ИИ

AMD продемонстрировала свой вклад в развитие решений на базе искусственного интеллекта (ИИ), начиная от облачных вычислений до персональных компьютеров. На мероприятии "Advancing AI" вместе с AMD выступили такие компании, как Microsoft, Meta, Oracle, Dell Technologies, HPE, Lenovo, Supermicro, Arista, Broadcom и Cisco. AMD представила новые продукты, включая ускорители ИИ Instinct MI300 для центров обработки данных, открытый программный стек ROCm 6 с улучшениями и функциями для больших языковых моделей, а также процессоры Ryzen 8040 с поддержкой ИИ. Они установили сотрудничество с крупнейшими облачными компаниями, провайдерами серверов и стартапами, чтобы предложить ускорители Instinct MI300 и ускорить инновации в экосистеме ИИ. Также на мероприятии были представлены планы крупнейших производителей инфраструктуры интегрирования ускорителей Instinct MI300 в свои продукты. AMD также продвигает свою открытую программную платформу ROCm 6, оптимизированную для ИИ. И некоторые ИИ-стартапы рассказали, как они используют ускорители и программный стек ROCm 6 от AMD для создания ИИ-решений для корпоративных клиентов. OpenAI также добавил поддержку ускорителей AMD Instinct в свою платформу Triton 3.0.