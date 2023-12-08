AMD представила архитектуру XDNA 2 NPU для мобильных процессоров нового поколения "Strix Point", которые появятся в 2024 году

Компания AMD в своем представлении мобильных процессоров Ryzen 8040 серии "Hawk Point" впервые упомянула архитектуру XDNA 2, следующего поколения нейронных процессоров на кристалле. Ожидается, что NPU XDNA 2 представит более чем трехкратный прирост производительности по сравнению с первым поколением XDNA NPU, которым оснащены процессоры Ryzen 7040 серии "Phoenix". XDNA 2 дебютирует в мобильном процессоре AMD Ryzen следующего поколения "Strix Point", который компания планирует выпустить в 2024 году. В то время как "Phoenix" предлагает 10 TOPS производительности NPU, AMD упоминает об улучшении производительности "более чем в 3 раза", что, вероятно, означает 32 TOPS для "Strix Point".

По слухам, в мобильном процессоре "Strix Point" появятся более быстрые ядра CPU "Zen 5", возможно увеличение количества ядер CPU до 12, а также более мощный iGPU на базе обновленной графической архитектуры RDNA 3.5, причем в некоторых моделях количество CU может достигать 32, и он будет призван составить конкуренцию iGPU процессора Apple M3 Max. Помимо процессорных ядер Zen 5 и iGPU RDNA 3.5, теперь мы знаем, что даже NPU получит обновление, как представила XDNA 2, и возможная производительность NPU составит 32 TOPS.

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