Компания AMD выпустила последнюю версию программного обеспечения AMD Software Adrenalin Edition. Версия 23.12.1 WHQL содержит оптимизацию для игр "Аватар: Границы Пандоры" и "Финал".

Компания AMD выпустила новую версию программного обеспечения AMD Radeon Software Adrenalin Edition 23.12.1 WHQL, которая содержит оптимизацию для игр "Аватар: Границы Пандоры" и "Финалы". В данном обновлении также произошли изменения в пользовательском интерфейсе, касающиеся вкладок Home и Gaming, что упростило включение профилей HYPR-RX на глобальной или игровой основе. Также в этом обновлении было представлено улучшение производительности под названием HYPR-RX Eco, которое сосредоточено на энергосбережении и предназначено для пользы игровым ноутбукам.

В новой версии драйверов Radeon Software Adrenalin 23.12.1 WHQL расширены возможности FRTC, Radeon Super Resolution, Overlay, Record и Stream в приложениях OpenGL. Была восстановлена функция аппаратного ускорения планирования GPU, но только для графических процессоров серии Radeon RX 7000. Кроме того, в драйверах были добавлены дополнительные расширения для Vulkan API. Обновление также исправило несколько проблем, включая высокое энергопотребление в режиме простоя, периодические заикания в браузерах на базе Chromium, невидимые текстуры в игре Final Fantasy X HD Remaster и другие.

реклама

В новой версии программного обеспечения AMD произошли изменения в пользовательском интерфейсе. На вкладках Home и Gaming пользователи теперь могут легко включать профили HYPR-RX на глобальной или игровой основе. Также на вкладке Gaming теперь отображаются ключевые арты для более привлекательного восприятия. Производители также добавили возможность настраивать элементы, такие как цвет фона или текста, при просмотре показателей производительности в AMD Software. Одной из новых функций является HYPR-RX Eco, которая предназначена для экономии энергии и доступна для графических процессоров Radeon 7000 Series и платформ RDNA 3.

Помимо этого, в программном обеспечении AMD Adrenalin Edition 23.12.1 улучшена поддержка функций FRTC, Radeon Super Resolution, Overlay, Record и Stream в играх на базе OpenGL. Драйверы также добавляют поддержку аппаратного ускорения планирования GPU для графических процессоров Radeon RX 7900/7800/7700. Дополнительные расширения были включены для Vulkan API. Обновление также исправило проблемы, такие как высокое энергопотребление в режиме ожидания при использовании двух мониторов с разными разрешениями и частотой обновления, периодические заикания в браузерах на базе Chromium, отсутствие отображения звезд в игре Crysis Remastered и другие.

Однако в новой версии также остались известные проблемы, такие как прерывистая рассинхронизация аудио и видео при записи с помощью программного обеспечения AMD: Adrenalin Edition с кодеком AV1, прерывистый серый экран после обновления драйвера при использовании некоторых мониторов на графических процессорах Radeon RX 7000, возможное падение производительности в рабочих нагрузках DirectML и другие.