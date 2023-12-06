Процессоры Intel Xeon 5-го поколения Emerald Rapids должны появиться на рынке 14 декабря

Утечка конфигурации процессоров Intel Emerald Rapids разоблачает некоторые подробности и оценку производительности предстоящих процессоров Xeon пятого поколения.

Семейство "Emerald Rapids" включает топовый процессор Xeon 8592+ с 64 ядрами и 128 потоками, который обещает значительный прирост производительности по сравнению с предшественниками. Новая линейка намерена минимизировать задержки и повысить производительность, переходя от 4-клеточного к 2-клеточному дизайну. Архитектура P-Core под ISA Raptor Cove обещает 40% повышение производительности в приложениях искусственного интеллекта с использованием движка Intel AMX. Каждый чиплет имеет 35 ядер, а каждый чиплет - два контроллера памяти DDR5-5600 MT/s, преобразованные в восьмиканальный дизайн.

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Поколение "Emerald Rapids" также поддерживает новые протоколы и ускорители искусственного интеллекта, включая CXL Types 1/2/3, 80 линий PCIe Gen 5 и улучшенный Intel Ultra Path Interconnect (UPI). Официальная информация о "Emerald Rapids" будет представлена 14 декабря.