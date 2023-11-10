Embracer может закрыть ответственную за TimeSplitters

В 2018 г. компания THQ Nordic (ныне входящая в состав Embracer Group) приобрела права на IP TimeSplitters - культовую классическую игру в жанре FPS, возвращение которой надеялись увидеть многие фанаты. В 2021 году была реформирована студия Free Radical Studios, которая планировала выпустить новую игру TimeSplitters. К сожалению, недавние финансовые проблемы Embracer дают о себе знать, и, похоже, студия снова может закрыться.

По сообщению VGC, спустя два года после реформирования Free Radical находится под угрозой закрытия. Источники, близкие к британской студии, утверждают, что она оказалась втянута в недавнюю "реструктуризацию" Embracer Group, которая уже привела к закрытию нескольких студий в этом году. Просмотр LinkedIn показывает, что около 15 бывших сотрудников Free Radical сейчас ищут новую работу, что свидетельствует о начавшихся увольнениях.

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Если студия действительно закроется, то, скорее всего, и планы по возрождению TimeSplitters будут отложены, если, конечно, Embracer не захочет продать компанию и IP.

Финансовые проблемы Embracer Group стали очевидны в начале этого года. После ряда громких приобретений, сопровождавшихся отсутствием коммерчески успешных игр, студия была вынуждена начать закрывать студии и увольнять персонал, что привело к широкомасштабной "реструктуризации" всей компании.

Помимо возможной отмены TimeSplitters, Embracer рассматривает и другие серьезные шаги, например, продажу Gearbox Studios, создателей Borderlands.