У Capcom выдались отличные месяцы

Capcom - один из немногих издателей, который напрямую делится прозрачными данными о продажах своих игр, предоставляя данные обо всех играх, проданных тиражом более 1 млн. копий. В рамках последнего финансового отчета компании Capcom сообщила, что серия Devil May Cry достигла нового рубежа продаж.

Опубликовав обновленный список платиновых игр, Capcom сообщила, что серия Devil May Cry официально продана в количестве более 30 млн. экземпляров, причем значительная часть этих продаж пришлась на долю DMC5, которая разошлась тиражом 7,4 млн. экземпляров.

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Другой небольшой франшизой, которая продолжает демонстрировать отличные результаты, является Dragon's Dogma. Несмотря на то, что на сегодняшний день выпущена только одна основная игра, общий объем продаж серии достиг 7,9 млн. копий - отличный результат, особенно в преддверии Dragon's Dogma 2.

Хотя мы уже сообщали об этом ранее, Capcom также сообщила, что общий объем продаж франшизы Resident Evil превысил 150 млн. экземпляров, что делает ее самой успешной в репертуаре издателя (на втором месте находится Monster Hunter с 95 млн. проданных экземпляров).

Поскольку Capcom обещает выпустить новую "масштабную" игру к марту 2024 года, будет интересно посмотреть, как эти цифры будут выглядеть в сравнении. Остается только ждать.