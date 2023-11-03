Появилась новая утечка дорожной карты, в которой утверждается, что планы AMD в отношении Zen 5 будут реализованы ближе к новому году.

Согласно утечке, первые процессоры Zen 5 должны появиться в середине 2024 года, а также новые APU с более мощной интегрированной графикой.

В дорожной карте AMD, опубликованной ресурсом Moore's Laws Is Dead, описываются различные области производительности, на которые она планирует нацелить свои мобильные APU и CPU на базе Zen4/5. Ожидается, что архитектура Dragon Range, предназначенная для высокопроизводительных игровых компьютеров, станет ведущим вариантом AMD на рынке в 2024 году. В 2025 году план изменится: появится серия Fire Range на базе Zen 5 с 16-кратным числом ядер Zen 5 и возможностью использования 3D V-cache.

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Серия Strix, пожалуй, самая интересная из всех. Выпуск APU Strix Point ожидается в середине 2024 г. и ознаменует собой дебют первых мобильных чипов Zen 5. Эти APU будут иметь 12 ядер CPU Zen 5 и ядра GPU RDNA 3.5 в паре с блоком XDNA 2 с производительностью 45-50 TOPS AI.

Strix Halo, который, как сообщается, будет иметь 16 ядер Zen 5 и до 40 графических процессоров RDNA 3.5, первоначально планировался к выпуску в 2024 году, но, судя по этой утечке, его выпуск был перенесен на 2025 год. Это говорит о том, что новая категория APU AMD "Elite Experiences" не будет доступна в следующем году. Предполагается, что этот чип также будет оснащен процессором XDNA 2 с производительностью от 45 до 50 TOPS.

В дорожной карте также сообщается, что Hawk Point будет включать GPU/ИА-ядра RDNA 3 и XDNA 1. Кроме того, он будет оснащен 8-ю ядрами Zen 4 и обеспечит 16 TOPS производительности ускорения искусственного интеллекта. Его замена, Kraken Point, также будет иметь 8x ядер, но будет использовать более новую архитектуру Zen 5 с улучшенной графикой RDNA 3.5 и процессором XDNA 2.

Кроме того, появилась информация о Escher - 8-ядерном чипе Zen 4 с архитектурой RDNA 3 и XDNA 1. Ожидается, что он заменит Rembrandt-R в 2025 году. В то же время в 2024 году AMD, как сообщается, выпустит процессоры Barcelo-R в качестве мейнстримового решения с низким энергопотреблением.