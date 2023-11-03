Сотни разработчиков потратили три года на создание ... игроков в захватывающий мир Пандоры.

Впервые анонсированный более 6 лет назад, "Аватар: Границы Пандоры" выйдет в прокат чуть более чем через месяц. В преддверии ее запуска в прямом эфире появились анонсы игры с открытым миром – по общему мнению, игра кажется слишком реалистичной, из-за чего многие игроки теряются в мире Pandora.

Немногие счастливчики, кто успел познакомиться с Avatar: Frontiers of Pandora начали публиковать свои мысли.

реклама

В целом игра напоминает Far Cry – за одним основным исключением. По мнению многих, кто ознакомился с игрой, Avatar: Frontiers of Pandora отказывается от типичного принципа дизайна открытого мира, заключающегося в размещении множества объективных маркеров повсюду. Хотя теоретически это могло бы привести к усилению чувства погружения, большое количество тех, кто действительно играл в игру, утверждали, что они заблудились, практически не имея представления о том, куда идти и что делать.

Такой мир, как Пандора в "Аватаре", изобилует исследованиями, и поэтому заблудиться в пышной зелени не кажется чем-то особенным, но для тех, кто пробовал игру, эта "чрезмерная коррекция" типичной техники Ubisoft по размещению башен и флажковых целей повсюду, похоже, вызвала некоторое разочарование.

Тем не менее, поскольку это был предварительный просмотр, те, кто все-таки получил возможность поиграть, были выброшены в открытый мир на полпути, а это означает, что у них не было возможности ознакомиться с Pandora полностью.

Конечно, этот предварительный просмотр позволил лишь избранному кругу людей ознакомиться с игрой, и поэтому нам придется дождаться выхода игры для всех, чтобы узнать, что фанаты и обычные игроки думают об игре и принципах ее дизайна. Лично мне заблудиться в такой пышной стране, как Пандора, не кажется проблемой.