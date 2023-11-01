В сети был обнаружен патент на игровое устройство Nintendo с двумя экранами, которое можно разделить пополам. При этом обе части способны работать независимо друг от друга.

Все признаки указывают на появление новой консоли Nintendo в 2024 году, которая, как многие ожидают, будет способствовать развитию идеи гибридной консоли. Новый патент Nintendo дает нам небольшой обзор одной из идей, демонстрируя новое устройство с двумя экранами, которое делится пополам.

Патент был обнаружен Game Rant на изображениях, демонстрирующих дизайн, похожий на DS, с двумя дисплеями. Однако верхний экран можно отодвинуть или, альтернативно, устройство можно сложить на 360-градусном шарнире дисплеем наружу. Неясно, как именно устройство будет подключаться к телевизору и является ли это неиспользованной идеей портативной консоли.

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Конечно, Nintendo регистрирует множество патентов на разработки, которые часто не видят свет в готовом продукте. Хорошим примером этого является патент на экран геймпада, который предшествовал выпуску Nintendo Switch.

По данным VGC, Nintendo начала рассылать своим партнерам комплекты разработки для Switch 2, хотя окончательное название консоли, скорее всего, будет другим. Однако на данный момент Nintendo сосредоточилась на текущем Switch, на котором все еще выходят новые игры, а некоторые из лучших эксклюзивов для консоли появятся уже сейчас, в 2023 году.