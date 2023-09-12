Qualcomm продолжит поставку Apple модемных чипов

Компания Apple уже несколько лет пытается разорвать отношения с Qualcomm. Компании вступили в масштабную судебную тяжбу после того, как Apple попыталась перейти на поставки модемов для iPhone от Intel. В итоге Apple приобрела модемный бизнес Intel и продолжает разрабатывать собственное решение. Однако оно еще не готово к работе, что привело к продлению текущего соглашения Apple с Qualcomm.

Срок действия соглашения Qualcomm с Apple на поставку чипов для iPhone должен был истечь в этом году. Однако недавно оно было продлено до 2026 года, о чем сообщил Марк Гурман из Bloomberg. Это означает, что в моделях iPhone 2024, 2025 и 2026 годов будут по-прежнему использоваться микросхемы Qualcomm.

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Apple может внедрить собственные модемные чипы в iPhone до этого срока, но отказ от чипов Qualcomm будет постепенным. По имеющимся данным, к 2026 году Qualcomm будет поставлять микросхемы для 20% моделей iPhone, и именно тогда истечет срок действия нового продленного соглашения, если Apple не попросит о его продлении.

Компания Apple уже несколько лет работает над созданием собственных чипов, стремясь снизить зависимость от внешних партнеров. Эта инициатива отразилась не только на мобильных устройствах Apple, но и на ее компьютерном бизнесе Mac. В компьютерах Mac больше не используются чипы Intel или AMD, вместо них применяются собственные процессоры Apple серии M для задач, связанных как с CPU, так и с GPU.