Ставшая хитом игра про кота получит экранизацию

Одной из самых уникальных игр, вышедших в прошлом году, стала Stray - игра, в которой вам предстоит играть за кота в футуристическом киберпанковом мире роботов. И без того достаточно кинематографичная игра, теперь стало известно, что разрабатывается анимационная экранизация этого прорывного инди-хита.

Как сообщает Entertainment Weekly, компания Annapurna Animation в настоящее время работает над экранизацией киберпанковой игры про кошек Stray, вышедшей в 2022 году. Говоря с EW о предстоящей работе, руководитель Annapurna Animation Роберт Бэрд (Robert Baird) сказал:

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"Это игра о том, что делает нас людьми, и в ней нет людей. Это дружеская комедия о коте и роботе, и в ней есть такая уморительная динамика. Так что комедия в ней присутствует, но в этом фильме нет ни одного человека. Я думаю, что это одна из причин, почему игра была невероятно популярной, - то, что вы видите мир с точки зрения очаровательного кота. Как им это удалось, и как мы собираемся сделать это в фильме? Мы сделаем это, хотя иногда нам кажется, что это невозможно, но мы знаем, что в этом суть игры и ключ к рассказу истории".

Stray получила высокую оценку за способность заставить игроков общаться с главным героем игры, несмотря на то, что это немой, похожий на жизнь кот. Будет интересно посмотреть, как ребятам из Annapurna Animation удастся перенести это ощущение на более пассивные носители, такие как фильмы и анимация.



