О том, что Nintendo планирует выпустить консоль следующего поколения во второй половине 2024 года, сообщило издание Video Games Chronicle

На прошлой неделе состоялась официальная выставка Gamescom, и Nintendo действительно присутствовала на ней, продавая товары и демонстрируя игры участникам. Как выяснилось, за кулисами мероприятия Nintendo могла провести несколько очень интересных встреч, поскольку стало известно, что компания уже показывает свою консоль следующего поколения партнерам.

По словам Джеза Кордена (Jez Corden), который также присутствовал на Gamescom в этом году, Nintendo начала обсуждать свою следующую консоль с некоторыми представителями прессы и разработчиками на закрытых встречах. Это совпадает с недавними слухами, утверждавшими, что некоторые студии уже начали получать первые комплекты для разработки.

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В последнее время в сети появилось название "Nintendo Focus", однако оно пока не подтверждено ни одним достоверным источником.

Nintendo Switch впервые вышла на рынок в марте 2017 года и стала одной из самых продаваемых консолей всех времен. Поклонники уже несколько лет просили выпустить более мощную модель, но Nintendo предпочла остановиться на текущей технологии и спокойно работать над следующей полноценной консолью. Выход следующей консоли Nintendo ожидается в 2024 году.



