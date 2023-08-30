Переведено с английского языка.-Суперсэмплинг с глубоким обучением — это семейство технологий улучшения изображения и масштабирования с глубоким обучением в реальном времени, разработанных Nvidia, которые являются эксклюзивными для линейки видеокарт RTX и доступны в ряде видеоигр.

В последние месяцы компания Nvidia радостно рапортует о росте популярности DLSS. В настоящее время эта функция снижения производительности присутствует более чем в 300 играх и приложениях, и в этом месяце к этому списку присоединятся еще восемь.

Starfield, к сожалению, не будет включать DLSS при запуске и будет использовать FSR 2. Однако ряд новых игр, показанных на Gamescom на прошлой неделе, будут поддерживать DLSS, в том числе Fort Solis, другая научно-фантастическая игра, действие которой происходит на Марсе, а наш герой, инженер Джек Лири, реагирует на сигнал бедствия. Fort Solis получит DLSS 3, что позволит увеличить производительность в 2,9 раза при максимальных настройках в 4K.

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Другие игры, которые получат DLSS 2 или DLSS 3 в сентябре, можно увидеть ниже:

Delta Force: Hawk Ops выйдет с DLSS 3

Warhaven выйдет 21 сентября с DLSS 3

Project Mugen выйдет с DLSS 3

F1 Manager 2023 теперь доступен с DLSS 2

SPRAWL теперь доступен с DLSS 2 и DLAA

Daymare: 1994 Sandcastle теперь доступен с DLSS 2

Lunacy: Saint Rhodes теперь доступна с DLSS 2

Интересно, что совсем недавно компания Nvidia также анонсировала очередное обновление для DLSS. В DLSS 3.5 впервые включена функция реконструкции лучей, позволяющая добиться более четких эффектов трассировки лучей при использовании технологий повышения разрешения. DLSS 3.5 с реконструкцией лучей будет использоваться в таких играх, как Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

DLSS 3 с функцией Frame Generation доступна только на новейших видеокартах RTX 40. Если у вас GPU серии RTX 30 или старше, вы можете использовать DLSS 2.