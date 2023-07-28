Саридеви Бинте Джамани повесили, несмотря на протесты правозащитных организаций, включая Amnesty International.

Казнь Джамани состоялась, несмотря на протесты правозащитных групп, включая Amnesty International, которая утверждает, что применение Сингапуром смертной казни за преступления, связанные с наркотиками, нарушает международное право и мало что делает для сдерживания употребления наркотиков.

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“Мы призываем международное сообщество, особенно государства, которые отменили смертную казнь в законодательстве или на практике, помочь остановить эту бесчеловечную, неэффективную и дискриминационную практику в Сингапуре”, - говорится в заявлении Amnesty International ранее на этой неделе.

В апреле группа экспертов Организации Объединенных Наций охарактеризовала количество казней в Сингапуре за преступления, связанные с наркотиками, как “крайне тревожное” и призвала к немедленному введению моратория после заявлений о том, что 46-летний гражданин тамильской национальности был повешен, несмотря на то, что ему было отказано в адекватном переводе во время допросов в полиции.

Правительство Сингапура, которое жестко контролирует общественные протесты и средства массовой информации, выступило в защиту применения смертной казни в качестве средства сдерживания незаконного оборота наркотиков и сослалось на опросы, показывающие, что большинство граждан поддерживают закон.

Сингапур повесил 15 человек, включая иностранцев, за преступления, связанные с наркотиками, с марта 2022 года, когда он возобновил казни после перерыва во время пандемии COVID-19.