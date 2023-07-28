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Казнь Джамани состоялась, несмотря на протесты правозащитных групп, включая Amnesty International, которая утверждает, что применение Сингапуром смертной казни за преступления, связанные с наркотиками, нарушает международное право и мало что делает для сдерживания употребления наркотиков.
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“Мы призываем международное сообщество, особенно государства, которые отменили смертную казнь в законодательстве или на практике, помочь остановить эту бесчеловечную, неэффективную и дискриминационную практику в Сингапуре”, - говорится в заявлении Amnesty International ранее на этой неделе.
В апреле группа экспертов Организации Объединенных Наций охарактеризовала количество казней в Сингапуре за преступления, связанные с наркотиками, как “крайне тревожное” и призвала к немедленному введению моратория после заявлений о том, что 46-летний гражданин тамильской национальности был повешен, несмотря на то, что ему было отказано в адекватном переводе во время допросов в полиции.
Правительство Сингапура, которое жестко контролирует общественные протесты и средства массовой информации, выступило в защиту применения смертной казни в качестве средства сдерживания незаконного оборота наркотиков и сослалось на опросы, показывающие, что большинство граждан поддерживают закон.
Сингапур повесил 15 человек, включая иностранцев, за преступления, связанные с наркотиками, с марта 2022 года, когда он возобновил казни после перерыва во время пандемии COVID-19.