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Росстат: инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%
В 2024 году в России наблюдался умеренный рост цен. По данным Росстата, инфляция составила 9,52%, что оказалось ниже первоначальных прогнозов. Несмотря на высокие темпы подорожания, в стране удалось избежать двузначных значений инфляции.

Инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%. Этот показатель оказался ниже, чем ожидали многие эксперты еще несколько недель назад. Основным драйвером роста цен в прошлом году стали продукты, среди которых особенно выделяется сливочное масло. В то же время, несмотря на высокую инфляцию, некоторые товары, такие как куриные яйца, значительно подешевели.

По данным Росстата, потребительские цены в России в декабре 2024 года выросли на 9,52% по сравнению с декабрем 2023 года. И хотя еще несколько месяцев назад прогнозы по инфляции предполагали цифры выше 10%, итоговые данные оказались немного ниже. Прогноз Минэкономразвития и Центробанка также претерпели корректировки в сторону повышения, но все же не достигли двухзначных значений.

Темпы инфляции в России в декабре 2024 года по отдельным категориям товаров были следующими: цены на овощи и фрукты увеличились на 22,09%, на продукты, не включающие плоды и овощи, — на 9,53%, а на непродовольственные товары — на 6,12%. В частности, услуги подорожали на 11,52%.

Цены продолжили расти и в январе 2025 года. По данным Росстата, за первые две недели нового года потребительские цены увеличились на 0,67% по сравнению с концом декабря 2024 года.

В сентябре 2024 года Минэкономразвития пересмотрело прогноз по инфляции на 2024 год с 5,1% до 7,3%. Это решение было принято на фоне роста доходов населения, который оказался выше ожидаемого. В свою очередь, Центробанк в октябре спрогнозировал инфляцию на уровне 8–8,5% в 2024 году. В конце года ожидания еще раз пересматривались, и к декабрю инфляция составила 9,52%.

Прогноз на 2025 год в сентябрьской версии макропрогноза был также увеличен до 4,5% с ранее запланированных 4%. Однако глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ведомство уточнит прогноз по инфляции в апреле 2025 года, так как уровень инфляции, по его словам, может превысить 4,5%.

Сильнее всего в 2024 году подорожало сливочное масло, цены на которое выросли на 36,23%. Это стало наибольшим увеличением среди продовольственных товаров. Причины роста цен на масло производители связывают с ростом себестоимости производства, увеличением издержек на всех этапах цепочки поставок.

В то же время лидер 2023 года — куриные яйца — в 2024 году подешевели на 11,16%. Это снижение цен стало одним из ярких примеров колебаний рынка, который мог бы ожидать обратного роста, но этого не произошло.

На фоне роста цен на продовольственные товары подорожали и непродовольственные товары. Так, бензин подорожал на 11,13%, а медикаменты — на 10,61%. Почти на 8% подорожали стройматериалы, а также табачные изделия и бытовая электроника.

Этот тренд продолжится и в 2025 году, хотя эксперты ожидают, что темпы инфляции начнут снижаться. В частности, аналитики УК «Ингосстрах-Инвестиции» прогнозируют снижение инфляции до 8% в базовом сценарии, в то время как «Ренессанс Капитал» ожидает уровня в 6,5%.

Несмотря на прогнозируемое замедление инфляции в 2025 году, эксперты не исключают, что в ближайшие месяцы уровень инфляции может снова превысить 10%. Однако ожидается, что в дальнейшем инфляция снова снизится до более стабильных значений.

В долгосрочной перспективе эксперты утверждают, что важно, чтобы инфляция не выходила за пределы двузначных значений, так как это может повлиять на стабильность экономики.

#россия #инфляция #росстат
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