Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и обмене заложниками после 15 месяцев переговоров. Трамп объявил о достижении сделки, по которой освобождены будут десятки пленных с обеих сторон.

В ближайшее время ожидается, что Израиль и палестинские группировки договорятся о прекращении огня и обмене заложниками. Переговоры длились 15 месяцев, а последнее перемирие удалось заключить ещё в ноябре 2023 года.

Избранный президент США Дональд Трамп уже похвалился успехом переговоров. По его словам, сделка по заложникам готова, и всех пленных, удерживаемых ХАМАС, освободят в ближайшее время. В Truth Social он написал: «Мы добились сделки по заложникам на Ближнем Востоке. Скоро они окажутся на свободе».

А ведь в январе тот же Трамп заявлял, что если переговоры провалятся, «поднимется настоящий ад».

Сейчас, похоже, лёд тронулся. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар уже вернулся в Тель-Авив. CNN сообщает, что стороны достигли соглашения о перемирии и обмене заложниками, хотя официальных заявлений пока не поступило.

По имеющимся данным, освободят 33 заложников: женщин, детей и мужчин старше 50 лет. Взамен Израиль отпустит около 2 тысяч палестинских заключённых. В планах на будущее – открытие КПП и вывод израильских войск из Сектора Газа.