Ожидается, что это требование станет основой для дальнейших переговоров, определяя рамки будущего мира в регионе.

Стабильность в регионах, переживших конфликт, требует крепких и, главное, продуманных решений. После подписания мирного соглашения Украине нужны железобетонные международные гарантии, чтобы избежать новых вспышек войны. Джейк Салливан, советник президента США по нацбезопасности, подчеркнул, что основой таких мер должны стать обоюдные обязательства.

Салливан отметил: Украина имеет полное право решать, что делать со своей землёй, людьми и свободой. Никто — ни Америка, ни другие державы — не может диктовать ей условия. Но, чтобы Киев уверенно смотрел в будущее, нужны долгосрочные обещания от Запада. Только так можно избежать ситуации, когда через пару месяцев опять запахнет порохом.

Президент Владимир Зеленский на каждом углу говорит о том, что Украине крайне важна поддержка международного сообщества, особенно США и Европы. В разговоре с RaiNews24 он подчеркнул: роль Америки в давлении на Россию просто неоценима. По его мнению, если Запад будет работать сообща, Россия окажется в таком положении, где ей уже не захочется махать шашкой.

Джо Байден, как говорится, "за своих горой". Летом он и Зеленский подписали договор, направленный на усиление украинской обороны. Поставки оружия, подготовка военных, мощная ПВО — всё в комплекте. Правда, в документе черным по белому прописано: американские солдаты на украинскую землю не ступят.

Всё вроде бы идёт гладко, но в Вашингтоне шепчутся: если придёт новый президент, стратегия может измениться. Financial Times писала, что Дональд Трамп якобы собирался предложить Украине "мирный план", но без гарантий безопасности.