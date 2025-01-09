Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостанавливает рейсы по маршруту Баку–Казань из-за регулярных закрытий воздушного пространства над Казанью. Пассажиры могут получить полный возврат средств или перенести рейс на другой маршрут. Трагедия с крушением рейса Баку–Грозный 25 декабря привела к гибели 38 человек. В ответ на катастрофу AZAL ограничивает полеты в несколько российских городов. Россия извинилась перед Азербайджаном и пообещала компенсации семьям жертв.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) временно приостановила рейсы по маршруту Баку–Казань–Баку. Причина — регулярные закрытия воздушного пространства над Казанью. В пресс-службе объяснили: дело в безопасности полетов.

Для пассажиров, которые уже купили билеты на этот маршрут, AZAL предлагает два варианта: полный возврат денег без всяких штрафов или переоформление на другой рейс.

25 декабря самолет AZAL, летевший по маршруту Баку–Грозный, разбился. На борту было 67 человек, из них 38 погибли. Среди пассажиров — 16 граждан России, семеро из них не выжили. По данным из российских источников, самолет пытался сесть в сложных погодных условиях, но натолкнулся на действия ПВО, которые отбивали атаку дронов.

Росавиация сообщила, что лайнер перенаправили в Актау из-за густого тумана и активного плана "Ковер" — защитной меры против атак. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был поврежден в районе Грозного, и это стало причиной утраты управления.

После катастрофы AZAL заморозила рейсы в несколько российских городов — Владикавказ, Грозный, Минеральные Воды и Самару. Руководство компании отметило, что полеты возобновят только после окончания расследования и устранения всех угроз.

28 декабря Владимир Путин принес извинения Ильхаму Алиеву за случившееся. Азербайджанский лидер, в свою очередь, потребовал компенсаций для семей погибших и пострадавших.