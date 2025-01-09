Павел Дуров подчеркнул, что ценности мессенджера Telegram, основанные на свободе слова, не зависят от избирательных циклов и политических изменений в США.

Основатель Telegram Павел Дуров вновь подчеркнул независимость своего мессенджера от политической конъюнктуры в США, заявив, что платформа останется верной своим принципам свободы слова при любых обстоятельствах.

«Я горжусь тем, что Telegram поддерживал свободу слова задолго до того, как это стало политически безопасным. Наши ценности не зависят от избирательных циклов в США», — отметил Дуров.

Эти слова прозвучали на фоне заявления Марка Цукерберга, основателя Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России), о планах ослабить цензурные ограничения, отказаться от услуг фактчекеров и увеличить долю политического контента в рекомендациях.

Заявление Дурова прозвучало незадолго до инаугурации Дональда Трампа, которого платформы Meta заблокировали в 2021 году за якобы многочисленные нарушения политик компании.

Трамп, в свою очередь, обвинял Цукерберга в предвзятости и вмешательстве в выборы 2020 года. Однако после победы на выборах 2024 года новый президент пригласил Цукерберга на ужин в свою резиденцию Мар-а-Лаго. По данным Bloomberg, встреча прошла в теплой атмосфере, а советник Трампа Стивен Миллер сообщил, что глава Meta выразил готовность поддерживать политические изменения в США.

«Сегодня многие платформы говорят о сокращении цензуры, — отметил Дуров. — Но настоящее испытание для их принципов наступит, когда политический ветер вновь изменится».

По его словам, поддерживать свободу слова легко, когда ничто не угрожает и нет давления со стороны властей. Но именно в периоды кризисов и давления проявляется истинная преданность принципам.

Программа фактчекинга Meta была запущена в 2016 году в ответ на обвинения в неэффективной модерации контента, якобы повлиявшего на выборы в США. К проверке привлекались специалисты из Международной сети фактчекинга (IFCN) при институте Пойнтера.

Контент, признанный ложным, получал специальную метку и снижался в выдаче новостной ленты. Однако Цукерберг недавно заявил о намерении значительно сократить этот механизм, сделав платформы Meta более открытыми для политических дискуссий.

С самого основания Telegram позиционировал себя как платформа, защищающая свободу слова и независимая от политических трендов. В отличие от Meta, мессенджер не подстраивается под сиюминутные интересы или давление со стороны властей.