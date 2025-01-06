В Китае зафиксирован рост заболеваемости метапневмовирусом, особенно среди детей. Больницы перегружены, а вирус распространяется на фоне зимнего сезона и недостатка диагностики.

Анализы респираторных проб, собранные в больницах Китая с 23 по 29 декабря, подтвердили присутствие вирусов гриппа, метапневмовируса человека и риновируса. Об этом сообщает Китайское управление по контролю и профилактике заболеваний.

Ситуация наглядно демонстрирует активное распространение острых респираторных инфекций по всей стране. Особенно тревожит рост числа случаев среди детей до 14 лет — метапневмовирус заметно активизировался. Северные провинции Китая лидируют по количеству заболевших.

Эпидемиологическую картину усугубляет переполненность больниц. По данным издания Independent, зимний сезон 2023 года стал настоящим испытанием для китайской системы здравоохранения, особенно на фоне резкого всплеска случаев заражения среди детей.