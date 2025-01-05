Испания объявила о прекращении выдачи «золотых виз» с апреля 2025 года. Эти визы предоставляли иностранцам вид на жительство в обмен на инвестиции, и самым популярным способом их получения была покупка недвижимости на сумму не менее €500 тыс.

Испания объявила, что с апреля 2025 года прекращает выдачу «золотых виз». Эти визы давали иностранцам возможность получить вид на жительство через инвестиции, чаще всего — покупку недвижимости стоимостью от €500 тысяч.

В опубликованных поправках в «Официальном государственном вестнике» указано, что уже действующие визы останутся в силе до окончания их срока. Кроме того, заявки, поданные до вступления новых правил в силу, будут рассмотрены по старым условиям.

Эта программа позволяла гражданам стран, не входящих в ЕС, получать ВНЖ через инвестиции. Самый популярный способ — покупка жилья, но были и другие варианты:

вложения в акции испанских компаний от €1 млн;

покупка государственных облигаций на сумму €2 млн.

«Золотые визы» привлекали множество иностранных инвесторов, включая россиян, для которых Испания стала одним из фаворитов на рынке зарубежной недвижимости.

По данным Tranio, только за 2023 год россияне приобрели более 2,7 тысячи объектов недвижимости в Испании — рекорд с 2014 года. Причем 38% из них покупали жилье именно для получения вида на жительство.

После спада активности в 2020–2022 годах россияне вновь вернулись в топ-10 иностранных инвесторов на испанском рынке.

Решение связано с общей тенденцией в Евросоюзе. После 2022 года ряд стран начали пересматривать подобные программы. Португалия и Великобритания полностью закрыли доступ к «золотым визам» для россиян, а Кипр и Мальта пошли еще дальше, аннулировав выданные «золотые паспорта».