Тим Кук, глава Apple, решил поддержать инаугурацию Дональда Трампа, сделав личное пожертвование в размере $1 млн.

Как пишет New York Times, с момента победы Трампа на выборах его инаугурационный комитет уже собрал не меньше $150 млн. Это больше, чем в 2017 году, тогда на первую инаугурацию было собрано $107 млн.

В числе крупных жертвователей оказался Тим Кук, глава Apple. По информации Axios, он пожертвовал $1 млн из своих личных средств, назвав инаугурацию «важной американской традицией». Любопытно, что сама корпорация Apple в пожертвованиях не участвует.

Среди других крупных вкладчиков:

OpenAI: генеральный директор Сэм Альтман выделил $1 млн.

Robinhood: платформа переведёт $2 млн.

Ripple: обещает пожертвовать $5 млн в криптовалюте XRP.

Приём средств завершится 10 января. Оставшиеся деньги, которые не будут потрачены на церемонию, пойдут на создание президентской библиотеки Дональда Трампа.

Президентские библиотеки в США – это своеобразные хранилища памяти. Там собраны документы, записи и другие важные материалы о деятельности президентов. Управляет ими Национальное управление архивов. Эта традиция началась с Герберта Гувера и продолжается до сих пор.