Украина столкнулась с новым рекордом валютных интервенций.

Нацбанк Украины в декабре 2024 года потратил $5,3 млрд на поддержку гривны, пишет «Страна.ua», ссылаясь на данные регулятора. Это новый рекорд: предыдущий максимум – $3,99 млрд – был установлен в июне 2022 года.

К концу ноября 2024-го резервы Украины достигли $39,9 млрд. Замглавы НБУ Юрий Гелетий уверял, что значительных валютных интервенций не планируется. Но в декабре рынок внес свои коррективы. В середине месяца началась нестабильность, и Нацбанку пришлось активно вмешиваться.

Хотя Гелетий называл прогнозируемый объем расходов на интервенции в диапазоне $3,5–$4 млрд, реальные траты превысили ожидания. Давление на гривну заставило регулятора менять планы на ходу.

С июля 2024 года Нацбанк удерживал курс доллара почти неизменным. Однако к концу ноября позволил курсу плавно расти. В итоге доллар несколько раз достигал новых максимумов.

В декабре гривна ослабла с 41,6 грн/$ до 42,03 грн/$. Эксперты связывают это с валютной либерализацией, девальвационными процессами и действиями НБУ на межбанке.

3 января 2025 года НБУ зафиксировал новый официальный курс доллара – 42,0889 грн/$. Предыдущий рекорд составлял 42,0385 грн/$.