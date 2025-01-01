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dayX
Макрон назвал роспуск парламента шагом к нестабильности
Эмманюэль Макрон признаёт ошибки, связанные с роспуском парламента, и рассматривает возможность проведения референдумов в 2025 году. На фоне рекордного падения рейтинга доверия и череды отставок в правительстве страна стоит перед важным выбором. Новое правительство под руководством Франсуа Байру пытается стабилизировать ситуацию.

Президент Франции Эмманюэль Макрон признал: роспуск Национального собрания и досрочные парламентские выборы летом 2024 года не принесли ожидаемой стабильности. Напротив, политическая арена накалилась ещё больше, разногласия углубились, а волны народного недовольства накрыли страну с новой силой. В своём новогоднем обращении Макрон честно заявил о своей ответственности за происходящее, подчеркнув, что осознает, насколько его шаги усугубили ситуацию.

Одним из ключевых моментов речи стало упоминание о возможности проведения референдумов в 2025 году. Как пишет Financial Times, президент может предложить гражданам самим решить ряд судьбоносных вопросов для страны.

Согласно данным опроса Elabe, в декабре 2024 года рейтинг Макрона опустился до исторического минимума — 21%. Эта цифра отражает глубокое разочарование французов в политике президента. Лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен в своём новогоднем выступлении заявила, что извинения и признания Макрона уже ничего не изменят. Хотя она напрямую не призывала к досрочным президентским выборам, намекнула, что 2025 год станет для Франции переломным.

2024 год стал одним из самых бурных в новейшей истории Франции. В январе Элизабет Борн покинула пост премьер-министра после скандальной пенсионной реформы, вызвавшей массовые протесты.

Успех партии Марин Ле Пен на выборах в Европарламент заставил Макрона распустить Национальное собрание и объявить досрочные выборы. Однако и здесь его сторонники потерпели поражение — победу одержал левый блок "Новый народный фронт". В результате премьер-министр Габриэль Атталь ушёл в отставку, а политический ландшафт страны оказался в состоянии неопределённости.

В сентябре Макрон доверил кресло премьера опытному политику-консерватору Мишелю Барнье. Но и этот кабинет не продержался долго. Трещины внутри правительства, разногласия по бюджету и провал в голосовании по вотуму доверия завершили его работу.

23 декабря 2024 года Франция получила уже четвёртое за год правительство. На этот раз кресло премьера занял Франсуа Байру, лидер центристской партии "Демократическое движение" и давний соратник Макрона.

Идея референдумов в 2025 году выглядит как попытка Макрона вернуть доверие французов к власти. Темы, вероятно, затронут реформу государственного устройства, социальные программы и ключевые законодательные изменения.

#франция #макрон #financial times #президент франции
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