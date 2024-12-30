Азербайджан ввёл ограничение на безвизовое пребывание россиян, сократив срок до 90 дней в год, в ответ на аналогичные меры России.

Азербайджан решил сократить срок пребывания россиян на своей территории до 90 дней в году — ход, который выглядит как зеркальный ответ на недавние изменения в миграционных правилах России. Это нововведение закреплено постановлением премьер-министра Али Асадова и опубликовано на официальном сайте правительства.

С 1 января граждане России и лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ, смогут находиться в Азербайджане без визы только 90 дней в течение календарного года.

Россия раньше тоже обновила свои правила: с января срок безвизового пребывания иностранцев ограничен 90 днями в год вместо прежних 90 дней за полгода. Визовые сроки остаются такими, какими прописаны в самой визе.

МИД России пояснил, что изменения нужны для усиления контроля за миграцией и соблюдения принципов взаимности. Баку ответил, что тоже действует из соображений паритета.

Ещё в августе Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия МВД в части выдворения иностранцев за административные нарушения без суда. Закон заработает в феврале.

Есть ещё закон, по которому лишают гражданства за отказ вставать на воинский учёт. Это связано с ростом случаев уклонения от службы среди иностранцев с российскими паспортами.